Calciomercato, Franco frena la Juventus: “Colpani non lascerà il Monza”

Intervistato per Sportmediaset, Michel Franco , direttore sportivo del Monza , ha parlato sul futuro di Andrea Colpani . Tra le rivelazioni del campionato italiano, il fantasista dei lombardi sarebbe oggetto d'interesse in vista del prossimo calciomercato. Tra i club maggiormente interessati a lui ci sarebbe proprio la Juventus . In merito a questo il ds ha voluto allontanare le voci di una prossima partenza del giocatore. Ecco cosa ha detto:

"Colpani ha cinque anni di contratto ed è felice, rimarrà con noi. Il premio come giovane direttore sportivo? Sono contento, a livello personale è sicuramente motivo d'orgoglio, ma il merito è da dividere con tutto lo staff per quanto fatto in questa stagione. Il premio al Monza per l'italianità è un focus preciso dato da Galliani ed è la nostra identità".