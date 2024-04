Calciomercato, Fornoni: “Napoli terzo incomodo tra Juve e Koopmeiners”

Intervistato a 1 Football Club, Simone Fornoni ha parlato dell'intreccio di calciomercato d'interesse della Juventus che riguarderebbe Teun Koopmeiners. Ecco le parole del giornalista: "Koopmeiners potrebbe essere un papabile per il centrocampista della Juventus. Credo che però tra il Napoli e Gasperini ci siano più di semplici chiacchiere, come nel caso proprio di Koopmeiners e il club azzurro. Ciò detto, dal punto di vista estetico credo che i napoletani apprezzino il bel gioco, come avvenuto con Sarri e Spalletti. Anche Gasperini propone un gioco che è una gioia per gli occhi. Napoli è una grande piazza e, nonostante l'esperienza all'Inter sia stata infelice per il Gasp, credo che quella partenopea sia una realtà molto diversa. Certo, il tecnico è ormai in simbiosi con Bergamo, ma Napoli ha già avuto un tecnico duro come Ottavio Bianchi".