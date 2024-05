Calciomercato Juve, flop Djalò: il difensore verso la cessione in estate

Il grande investimento economico della campagna invernale della Juventus potrebbe avere già i giorni contati in bianconero. Infatti, secondo quanto riportato da Tmw, Tiago Djalò sarebbe un caso a tutti gli effetti dalle parti di Torino. Dopo un fisiologico ambientamento, ci si sarebbe aspettati almeno qualche spezzone comprensibilmente aspettati qualche spezzone in campo. Invece, per Djalò sono arrivate solo quindi partite in panchina e ancora nessun minuto sul rettangolo di gioco. Una situazione che renderebbe evidente come questi sia ritenuto almeno per il momento inadeguato al progetto bianconero. Nel calciomercato estivo diverrebbe pressoché inevitabile una cessione, senza escludere il desiderio della Juventus di trovare una soluzione a titolo definitivo.