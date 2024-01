Calciomercato, fissato il prezzo per Phillips: la posizione della Juventus

Tra i primi nomi accostati alla Juventus per il calciomercato invernale c'è sicuramente quello di Kalvin Phillips. Il centrocampista del Manchester City può godere della stima della dirigenza bianconera, così come di quella di molti addetti ai lavori ed estimatori del calciatore. Eppure, con gennaio ampiamente inoltrato il giocatore sarebbe ancora alla corte di Pep Guardiola e alla ricerca di una soluzione in uscita.