Calciomercato, Fabiani allontana la Juve: “Zaccagni rinnoverà”

Dopo Felipe Anderson, potrebbe tramontare per la Juventus l'ipotesi Mattia Zaccagni. Intervistato a RadioSei, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha parlato del centrocampista sotto contratto con i biancocelesti, Zaccagni. Il dirigente avrebbe fugato qualsiasi dubbio sulla possibilità che il giocatore possa lasciare la squadra nel prossimo calciomercato, per esempio passando alla Juventus. Ecco le sue parole: "Con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vogliono dare tutto per questa società”.