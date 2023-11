Calciomercato, Dragusin richiestissimo: per l’ex Juve si fa sotto il Milan

Le prestazioni dell'ex Juve Dragusin starebbero fomentando il calciomercato invernale: il Milan starebbe pensando a lui per la retroguardia

Nonostante un fugacissimo passaggio in prima squadra tra le fila della Juventus, Rade Dragusin potrebbe rappresentare un rimpianto de La Vecchia Signora. Le sue prestazioni al Genoa starebbero infatti facendo schizzare rapidamente il valore del suo cartellino. Il giocatore sarebbe ambitissimo seppure il club ligure non sarebbe propenso a liberarlo facilmente, almeno per il calciomercato invernale.