Calciomercato, dilemma Huijsen per la Juventus: chance per la Roma?

Dean Huijsen dovrebbe lasciare la Juventus in prestito nel calciomercato di gennaio: la Roma avrebbe tentato l'inserimento per prelevarlo

Il motivo è presto detto: negli scorsi giorni, la Roma, a caccia di un centrale difensivo, ha chiesto il giocatore alla Juventus. Quest'ultima non avrebbe però considerato la proposta forte della promessa al club giallo celeste, ritenuto oltretutto perfetto per la crescita di Huijsen. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l'azione della Roma avrebbe sortito un dilemma nel giocatore, che gradirebbe maggiormente un esperienza in giallorosso che al Frosinone. Una volontà, quella del difensore bianconero, che potrebbe scompigliare le carte. Le stesse che erano quasi pronte a essere depositate in Lega.