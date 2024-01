Calciomercato, Di Marzio: “C’è la volontà della Juventus di fare un colpo”

Tramite i propri canali, Gianluca Di Marzio ha parlato degli ultimi giorni di calciomercato per la Juventus. Ecco le sue parole: "Non è ancora chiuso e potrebbe non fermarsi a Tiago Djaló. In queste ore sono infatti in corso delle riflessioni tra la dirigenza tecnica e l'allenatore Massimiliano Allegri. Si valuta se si possa trovare un giocatore giusto da inserire nel centrocampo della squadra bianconera".