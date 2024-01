Calciomercato, Condò: “Ederson e Conte lontani dalla Juventus”

Condò ha parlato delle prossime mosse di calciomercato della Juve: per il futuro recente e prossimo non dovrebbero esserci Ederson e Conte

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato delle strategie future del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Ederson? L'Atalanta non ha particolari esigenze economiche e la vedo dura a gennaio. Samardizic è in vendita per il giusto prezzo, bisogna capire l'indice di liquidità a disposizione della Juventus".