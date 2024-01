Calciomercato, Cilli: “La Juventus non cederà Huijsen alla Roma”

Cilli avrebbe chiarito la situazione legata all'interesse della Roma per il difensore della Juve Huijsen, destinato a non vestire giallorosso

Dagli studi di Sky Sport, Luca Cilli ha analizzato la situazione legata al calciomercato di Dean Huijsen, difensore della Juventus. Ecco le sue parole: "La Roma ha provato ad inserirsi nella trattativa che la Juventus ha portato avanti da diverso tempo con il Frosinone per Huijsen. La Roma lo ha individuato per andare a rinforzare numericamente la difesa. La Roma ha provato a convincere, per altro riuscendoci, gli agenti del giocatore a valutare la proposta".