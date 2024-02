Calciomercato, Ceccarini: “Vi dico i primi obiettivi estivi della Juventus”

Ceccarini ha proseguito: "Per la prossima stagione il club bianconero continua a monitorare anche Felipe Anderson. L’esterno brasiliano non rinnoverà con la Lazio e potrebbe diventare un’occasione da svincolato. La Juventus guarda anche in casa Bologna dove un’altra idea potrebbe essere rappresentata da Calafiori. Preso dal Basilea per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, sotto la guida di Thiago Motta si è trasformato in difensore centrale, con una grande continuità di rendimento. Piace sempre Sudakov, che però ha rinnovato il suo contratto con lo Shakthar Donetsk fino al 2029 e questo di sicuro rimette la strada in salita. Per il centrocampo gli obiettivi principali restano comunque Koopmeiners e Samardzic".