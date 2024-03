Calciomercato, Ceccarini: “La priorità della Juventus rimane Koopmeiners”

Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juve: per il giornalista, Teun Koopmeiners sarebbe sempre il primo obiettivo bianconero

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus focalizzato sul centrocampo. Ecco un estratto delle sue parole: "Prosegue il lavoro della dirigenza per provare a migliorare la squadra sempre nel rispetto dell’equilibrio economico. Il primo step da centrare è il centrocampista. Come ribadito da tempo la primissima scelta resta Koopmeiners ma è chiaro che esistono piani alternativi. Ferguson e Samardzic sono due nomi, a loro si è aggiunto anche Merino della Real Sociedad ".

Ceccarini ha aggiunto: "Un’altra pista da tenere sotto controllo, anche se la valutazione è già molto alta. Per quanto riguarda il resto delle operazioni, il club bianconero continua a valutare anche le possibili occasioni a parametro zero. C’è sempre da tenere presente la strada che porta a Felipe Anderson. L’esterno non rinnoverà con la Lazio e la Juventus continua a monitorare la situazione".