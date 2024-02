Calciomercato, Ceccarini: “La Juventus valuta Carnesecchi e Di Gregorio”

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus. In particolare, per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore ha detto: "È chiaro che uno degli obiettivi di questa primavera sarà blindare Szczesny. che si sta confermando come uno dei migliori in assoluto a livello internazionale. Il suo contratto scade nel 2025 ma è normale che la Juventus debba guardare anche al futuro. In serie A ci sono alcuni profili che si stanno mettendo in particolare evidenza".