Calciomercato, Ceccarini: “La Juventus si muoverà in caso di opportunità”

Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, i bianconeri si muoveranno solo per grandi occasioni

Nel suo pezzo su Tmw, Niccolò Ceccarini ha analizzato il calciomercato in divenire della Juventus a gennaio. Ecco le sue parole: "La Juventus resta vigile in attesa di eventuali opportunità. È normale che, nel caso, il reparto nel quale ci potrebbe essere un inserimento resta il centrocampo. Come detto ripetutamente, per un investimento serve una cessione. Intanto il club bianconero si gode un altro talento: Yildiz. Giuntoli e Manna quest’estate sono stati molto bravi e rapidi e con lungimiranza lo hanno blindato fino al 2027. Arsenal, Borussia, Lipsia e Liverpool avevano infatti già cominciato a fare capolino.