Calciomercato, Ceccarini: “Juventus su due giocatori del Bologna”

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus è molto attiva. Il principale obiettivo per la prossima stagione per il centrocampo bianconero resta Koopmeiners. La valutazione dell’Atalanta è superiore ai 50 milioni e per questo sarà necessario nel caso inserire una contropartita tecnica, magari Soulé. È chiaro che la lista bianconera prevede anche soluzioni alternative. Le opzioni non mancano, a partire da Samardzic. Nella fantastica stagione del Bologna ci sono tanti giocatori che si sono messi in luce. E uno di questi è sicuramente Ferguson, acquistato due anni fa dall’Aberdeen per 4 milioni di euro".