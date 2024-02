Calciomercato, cambio agente per Carnesecchi: assist alla Juventus?

In campo, Marco Carnesecchi parrebbe aver definitivamente scalzato Juan Musso nella porta dell' Atalanta . Una svolta per il giocatore starebbe però avvenendo anche al di fuori del rettangolo di gioco. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l'estremo difensore della compagine bergamasca potrebbe presto cambiare agente ad assisterlo. Il nome più gettonato potrebbe involontariamente divenire un piccolo aiuto per le mire della Juventus .

Si parlerebbe infatti di Alessandro Lucci in pole position nelle idee di Carnesecchi. Il procuratore sembrerebbe tra quelli in maggiori buoni rapporti con il club bianconero. Sono già ben tre i giocatori suoi assistiti che vestono la maglia de La Vecchia Signora: Mattia Perin, Moise Kean e Filip Kostic. Un piccolo assist per la Juventus che, nel caso volesse intraprendere questa strada, dovrebbe comunque superare le grandi richieste dell'Atalanta "bottega costosa" per il suo cartellino.