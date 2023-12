Calciomercato, Bonucci tratta con la Roma: l’ex Juventus ritorna in Italia?

Non solo vacanze dunque per Bonucci, rientrato in Italia per i festeggiamenti in famiglia. Lo storico giocatore della Juventus si sarebbe nuovamente proposto alle squadre della Serie A, mentre il rapporto con l'Union Berlino non sarebbe mai decollato. Dopo i primi mesi shock, nel quale la squadra tedesca è incappata in mesi di sconfitte tra campionato e Champions League, ci sarebbe stata una lieve ripresa. Non abbastanza per Bonucci, che mediterebbe l'addio.