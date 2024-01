Calciomercato, blitz del Bayer per Kean: la posizione della Juventus

Il Bayer Leverkusen starebbe facendo un tentativo per Kean: la Juventus avrebbe però già deciso il destino del calciatore per i prossimi mesi

Il Bayer Leverkusen bussa alla Juventus rischiando però di non trovare nessuno. Azione di disturbo o più probabilmente interesse vero e proprio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club tedesco avrebbe avanzato una richiesta alla società bianconera per Moise Kean . Quest'ultima avrebbe però da qualche giorno un accordo totale con l' Atletico Madrid che dovrebbe bastare a togliere lo spazio a qualsiasi altra proposta.

Infatti, in questi giorni sarebbe previsto il volo dell'attaccante della Juventus in Spagna. Dopodiché il calciatore dovrebbe cominciare la sua prima avventura in terra iberica. Sei mesi per Kean per ritagliarsi uno spazio e strappare la convocazione del Commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti.