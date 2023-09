Calciomercato, assalto del Galatasaray a Yildiz: la risposta della Juventus

Se il calciomercato in Italia è chiuso da diverso tempo, in Turchia la data di scadenza non è ancora giunta. Ecco perché l'uscita di alcuni calciatori dalla Serie A non può ancora essere esclusa. Ne è un esempio, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il caso del Galatasaray , il quale avrebbe chiesto Kenan Yildiz alla Juventus .

La proposta della società turca sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. La Juventus non avrebbe però preso in considerazione l'offerta. Innanzitutto perché il giovane talento bianconero è tra quelli per il quale la Vecchia Signora sarebbe maggiormente convinta di puntare per il futuro. Massimiliano Allegri considera Yildiz un jolly e il quinto elemento del reparto bianconero; per la Next Gen, al fantasista non a caso è stata assegnata la maglia numero 10.