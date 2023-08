Caos Allegri, Juventus tenta il colpo a sorpresa? | Mercato e News

28 Agosto 2023: torniamo con una nuova puntata di mercato e news relativa a tutto quello che sta accadendo in casa Juventus. Il pareggio contro il Bologna ha sicuramente deluso le aspettative non tanto per quel che concerne il risultato in sé per sé quanto, invece, per quel che riguarda l'atteggiamento visto in campo. Sono ore bollenti in casa Juve anche per questo motivo. Al punto che - stando alle indiscrezioni che circolano da qualche ora - sui Allegri sono spuntati fuori dei retroscena e anche rispetto al mercato abbiamo qualche novità interessante da riportarvi. In tal senso, possiamo iniziare subito con la nostra raffica di notizie partendo dalla prima e scorrendole poi via via tutte quante <<<