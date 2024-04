Calciomercato, Alex Sandro in uscita dalla Juventus: futuro in Spagna?

Dopo una lunghissima carriera con la maglia della Juventus, per Alex Sandro queste settimane potrebbero essere le ultime a tinte bianconere. Infatti, difficilmente il club proporrà un nuovo contratto al giocatore in scadenza e che sembrerebbe fuori dal progetto. Un ipotesi che non sarebbe nuova dato che solo il rinnovo automatico della scorsa stagione sembrerebbe aver posticipato l'addio. Chiusa l'esperienza a La Vecchia Signora non sarebbe scontato che il brasiliano abbandoni l'Europa per tornare in Brasile. Secondo quanto riportato da Relevo, l'Atletico Madrid starebbe riflettendo sulla possibilità di inserire nel proprio organico l'esperto difensore. Dal suo canto, se dovesse concretizzarsi un offerta ad Alex Sandro potrebbe presentarsi la possibilità quasi insperata di giocare ancora una volta la Champions League.