Calciomercato, Alex Sandro in uscita dalla Juve: la possibile destinazione

Quello di Alex Sandro potrebbe essere l'ultimo anno alla Juventus: il calciatore avrebbe già ricevuto un offerta per il ritorno in patria

Nonostante la grande stima e fiducia di mister Allegri , in più occasioni denotata alla stampa, quello di Alex Sandro dovrebbe essere l'ultimo anno alla Juventus . Se l'anno scorso il riscatto automatico sembrerebbe aver bloccato l'addio, con ogni probabilità il club bianconero non proporrà un ulteriore prolungamento. Considerando l'età avanzata del giocatore e l'ingaggio percepito, difficilmente la società, impegnata nell'abbattimento dei costi e nel ringiovanimento della rosa, cambierà politica per lui.

Ma se per Alex Sandro questo sarebbe l'ultimo anno alla Juventus, non dovrebbe essere lo stesso della sua carriera. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Filipe Duarte, l'Internacional avrebbe già avanzato una proposta al giocatore. Al momento non sarebbero trapelate ulteriori informazioni ma sembrerebbe che il giocatore non sia insensibile a un eventuale ritorno in patria.