Calciomercato, Albanese: “Juventus e Phillips si incontreranno a giorni”

Intervistato a Tv Play, Giovanni Albanese si è focalizzato sul calciomercato della Juventus e in particolare su Kalvin Phillips del Manchester City . Ecco le sue parole: “Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per tornare a parlare del suo acquisto. La Juve sta valutando l’idea di intervenire sul mercato a gennaio, ma sia Giuntoli che Manna si ritengono soddisfatti della rosa attuale a disposizione di Allegri . Vedremo. Nicolussi Caviglia si sta dimostrando una pedina importante e forse ora abbiamo capito perché la società non ha voluto darlo in prestito”.

Un possibile sacrificio in uscita potrebbe essere quello di Samuel Iling-Junior. Su questo fronte, Albanese ha detto: "E’ sicuramente il più sacrificabile dei giovani della Juve, ha giocato meno ed è in scadenza nel 2025. Non vedo acquisti a gennaio di prima fascia, la Juve ha raggiunto un equilibrio che deve essere preservato. Inoltre va sottolineato come la Juve può fare un acquisto solamente in caso di una cessione”.