Calciomercato, affare Zirkzee: possibile per la Juve solo con contropartite

Tra i protagonisti del prossimo calciomercato estivo potrebbe esserci l'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. Tra le pretendenti al centravanti, ci sarebbe in Italia proprio la Juventus, oltre al Milan e, in minor misura, l'Inter. Le chance del club bianconero su di lui saranno però molto determinate dalle richieste e dalle eventuali aperture della società felsinea. Infatti, Zirkzee avrebbe una valutazione che si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che sia la Juventus che il Milan vorrebbero mitigare con l'inserimento di contropartite tecniche. Se il Bologna dovesse accettare l'eventualità di questo tipo di trattativa, allora il club bianconero potrebbe davvero pensare di affondare per lui. Caso contrario, la Juve sarebbe di fatto tagliata fuori e il giocatore rimarrebbe praticamente ad appannaggio delle squadre estere, con l'Arsenal in primis.