Calciomercato, affare Colpani: la Juventus prepara tre contropartite

La Juventus non abbandonerebbe la pista Andrea Colpani. Il centrocampista offensivo del Monza non sarebbe ad oggi il nome più caldo per gennaio, ma in estate per lui sarà bagarre. Il Monza valuterebbe ad oggi il giocatore 20 milioni di euro, ma il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli penserebbe a una o più contropartite per far abbassare le pretese dei brianzoli.