Il calcio italiano in lutto: Gianluca Vialli è morto a 58 anni

Questa mattina è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto: Gianluca Vialli è morto, all'età di 58 anni . L'ex attaccante della Juventus purtroppo si è spento oggi dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas. Un percorso che Vialli ha affrontato con grande coraggio, determinazione e dignità . Negli ultimi mesi aveva lasciato il suo ruolo di capo delegazione della Nazionale , proprio per potersi curare e utilizzare le sue energie solo per la sua battaglia.

E proprio la FIGC ha dato l'annuncio della scomparsa attraverso i suoi canali ufficiali. Il presidente Gabriele Gravinalo ricorda con queste parole: "Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane".