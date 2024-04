Calamai: “Uno tra Allegri e Vlahovic lascerà la Juventus”

Luca Calamai ha parlato del rapporto alla Juventus tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic, per il giornalista ora ai minimi termini

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato del rapporto tra l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, e il suo attaccante, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: "L’immagine di un Dusan furioso dopo la sostituzione nella gara contro il Milan ha alimentato un grande dibattito. Direi che era inevitabile. Il rapporto tra Allegri e Vlahovic è stato spesso elettrico. Ma ora siamo ai minimi termini. Pensando alla Juve del futuro ce n’è uno di troppo? Dovrà deciderlo il direttore Giuntoli. Una cosa è certa: chiunque se ne andrà porterà dei soldi nelle casse bianconere considerato il ricchissimo contratto del tecnico di Livorno e l’ottima valutazione (70 milioni e passa?) del bomber servo. Io credo che sarebbe più facile sostituire Allegri che un attaccante che, anche in una stagione normale, ha segnato un buon numero di gol. Intanto è facile immaginare che Allegri e Dusan faranno di tutto nei prossimi giorni per dimostrare di essere in perfetta sintonia. Hanno infatti un obiettivo comune da centrare: vincere la Coppa Italia".