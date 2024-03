Calamai: “L’obiettivo della Juventus ha punito i bianconeri”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato dei risultati del weekend di campionato di Serie A a partire dal sorpasso in classifica del Milan sulla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Il Milan scavalca la Juve e sale al secondo posto in classifica. Non c’è niente di eroico in questo risultato visto che l’Inter è lontana anni luce. Ma Pioli sta dando un senso a questa stagione con tante ombre. Il tecnico può conquistarsi la conferma piazzandosi al posto d’onore in campionato e magari vincendo l’Europa League".