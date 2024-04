Calamai: “La Juventus può rinunciare a Chiesa ma non a Vlahovic”

Calamai ha parlato dell'attacco della Juventus: per il giornalista, per il futuro sarebbe meglio privarsi di Chiesa piuttosto che di Vlahovic

Intervistato a Radio Bianconera, Luca Calamai ha parlato degli attaccanti titolari della Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Trovatemi un classe 2000 più forte di lui, nel mondo ce ne sono pochi. Se fossi la Juve penserei di poter rinunciare a Chiesa ma non a Vlahovic. Escluso Lautaro, visto che all'Inter quest'anno viene tutto facile, solo Osimhen è ai livelli del serbo. A Firenze il rimpianto è ancora grande, basti pensare che la Fiorentina ha comprato otto centravanti dopo Vlahovic e nessuno di questi è stato all'altezza. Purtroppo dopo l'infortunio Chiesa non è stato più lo stesso è già passato qualche tempo dall'infortunio e il giocatore continua a esprimersi a fasi alterne. Mi viene da pensare che forse non riuscirà a tornare a certi livelli, quelli mostrati a Firenze. Il vero Chiesa la Juve lo ha visto solo a sprazzi".