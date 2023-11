Calamai: “La Juventus l’unica anti Inter. Vlahovic così fa sognare”

Calamai ha parlato della partita tra Juve e Inter: i bianconeri si confermerebbero la principale rivale dei nerazzurri con un Vlahovic in più

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha tratto le sue conclusioni in seguito al match tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "Il pareggio nel derby d’Italia ribadisce che l’Inter è la squadra da battere e che la Juve è l’unica vera alternativa. La squadra nerazzurra si gode una volta di più i colpi di Lautaro Martinez. L’argentino è il padrone della classifica dei goleador. Il Toro ha acquisito una nuova maturità. Ha cambiato dimensione. Può fare la differenza in ogni momento della partita. E Thuram è la spalla perfetta. Meglio ancora di Lukaku o di Dzeko. Marotta gli allunghi in fretta il contratto. Lautaro è il presente e il futuro. E’ il campione che può portare l’Inter a vincere lo scudetto e la Champions".