Calamai: “La Juve ha bisogno del miglior Vlahovic per contrastare l’Inter”

Nel suo editoriale su TMW, Luca Calamai ha parlato dei diversi temi del campionato di Serie A tra cui la sfida ai vertici tra Inter e Juventus . Per il giornalista, l'arma in più dei nerazzurri sarebbe questo Lautaro Martinez , giocatore unico oggi in Italia. Invece, tra le fila dei bianconeri, Dusan Vlahovic , nonostante le potenzialità latenti, peccherebbe della continuità di cui la Juve necessiterebbe. Ecco un estratto delle sue parole:

"I numeri di Lautaro sono da fenomeno vero. Il fuoriclasse argentino oggi vale centocinquanta milioni. E la cosa sorprendente è che, almeno per il momento, non ha nessuna voglia di lasciare l’Inter per inseguire il sogno Premier o il tesoro degli sceicchi. Meglio così. La nostra povera Serie A ha bisogno di un gioiello come Lautaro. L’argentino è l’arma speciale di Simone Inzaghi per tenere a distanza Juve e Milan e conquistare la seconda stella. Lautaro ha segnato diciotto gol in diciotto gare. Viaggia al ritmo del suo connazionale Higuain e può addirittura pensare di confrontarsi con i record di Valentin Angelillo. Impressionante. Lautaro deve anche ringraziare Simone Inzaghi che gli ha disegnato l’Inter addosso. Allegri per temere vivo il testa a testa con l’Inter ha bisogno di un Vlahovic alla Lautaro nel girone di ritorno. Dusan ci riuscirà?".