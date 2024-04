Calamai: “La Juventus va recuperata, non c’è più un progetto”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Chi è in difficoltà è la Juventus. Non mi torna quello che sta succedendo. Non c'è il lavoro di Allegri, sono spariti i giocatori più importanti, non c'è la sensazione di un progetto o percorso, si naviga a vista. Credo che si debba liberare la Juventus da Allegri per dare vita a un nuovo progetto, ma non si spiega dove sia sparita la squadra in questo momento. Che hanno fatto? Non c'è più la Juve. Vedremo se tutto lo sforzo è concentrato sulla Coppa Italia. Sono curioso poi di capire da che allenatore ripartirà, perchè farà capire anche cosa vorrà fare in futuro la Juventus. La Juve va recuperata".