Calamai: “Juve? La vittoria della Fiorentina in Coppa può essere decisiva”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sula sulla Juve. Ecco le sue parole a firenzeviola.it: "La vittoria della squadra di Italiano va oltre l’1 a 0 finale. Nico e compagni hanno dominato l’Atalanta. L’hanno mandata in confusione. Le hanno impedito di mettere in campo i suoi reali valori tecnici. Nel primo tempo i Viola sembravano in quindici. Raddoppi continui, qualità nel gestire la palla. Purtroppo abbiamo trovato davanti un fenomeno. Il portiere della Dea Carnesecchi ha un destino scritto. Ma per il momento basta il gol di Mandragora. Questo gruppo ha un mandato un messaggio forte. Invita tutti a crederci. A essere più ottimisti. A spingere per conquistare la finale di Roma. Magari a battere la Juve di Vlahovic e Chiesa. Sarebbe una pagina che entrerebbe nella storia del club. Difficile, certo. Ma non impossibile. Se ci crede la squadra perché non dobbiamo crederci noi?".