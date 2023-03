Calamai: “La Juve deve ridurre gli investimenti, bene l’U23 con Fagioli”

Luca Calamai , giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Fagioli? Guai ad etichettare. Fagioli ci porta a parlare all'obbligo di avere l'U23. Deve esserci l'obbligo per tutti club di averle. Senza l'U23 dove sarebbero questi giovani della Juve, soprattutto italiani, usciti fuori?. La Juve deve ridurre gli investimenti, Allegri ha voglia di lavorare con i giovani? A questa domanda può rispondere solo lui. Se è felice deve continuare, sennò serve un tecnico alla De Zerbi. Conte dove va oggi, con le sue pretese? Non può fare più certe cose.

Mou? L'ho conosciuto, personaggio straordinario. Quando arrivò era propositivo come idee. Quello di oggi è uno straordinario accendipopolo. Oggi sold out continuo grazie a lui. Oggi è uno dei tanti, e mi chiedo cosa c'è di Mourinho di tecnico? E' un calcio banale. Guardo le partite della Roma e non ci vedo niente, nella Lazio sì. E Sarri oggi non è nemmeno il lontano parente di quello ammirato a Napoli.

Mourinho è ascoltato, arriva alla gente. Un suo messaggio calcistico fa meglio di qualsiasi giornalista del mondo. Mi dispiace quando si parla dell'arbitro, del giocatore, per la stima per ho per lui. Per me è pronto a diventare il dg di una società".