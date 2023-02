Calamai: “Il futuro di Angel Di Maria è in bilico, potrebbe dire addio”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua a TMW sulla Juventus, parlando anche di Di Maria. Ecco le sue parole: "A proposito di campioni che stanno pensando di lasciare la Serie A. Vedendo il gol che ha realizzato contro lo Spezia (roba da fuoriclasse) è inevitabile chiedersi se la Juve riuscirà a convincere Di Maria a restare. L’impresa a occhio è disperata. Tra l’altro la Juve è in grave ritardo nella costruzione di un progetto tecnico per il futuro. Allegri piace e non piace. La società non ha ancora deciso se puntare o meno su un grande Direttore. L’argentino è orientato a lasciare la Juve e in questo momento non c’è una figura di prestigio in casa bianconera che può mettergli in testa qualche dubbio. Una grave mancanza.