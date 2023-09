Calamai: “Chiesa fondamentale per Juventus e Nazionale”

Luca Calamai , giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juve . Ecco le sue parole: "Altro voto quello per Chiesa , 7,5. E' un voto proiettato anche in chiave Nazionale. Sarà una pedina fondamentale per Spalletti. E' stato schierato anche da falso nueve, come fece agli esordi Paulo Sousa.

Si è lasciato alle spalle il problema al ginocchio e arriva nel momento giusto. Male invece Pogba, nuovo infortunio.Lui sposta l'asticella delle ambizioni della Juventus. La grande domanda è se è ancora un atleta. E' un giocatore che come forza un po' si fa male. Senza Pogba però la Juve non può ambire oltre al quarto posto.

La Roma in questo momento non ha gioco e anima e non so se Lukaku la darà. Questo Mourinho non serve alla Roma. Devo dare 9 a Pioli. Sta costruendo un Milan rinnovato, è un allenatore che fa calcio e non è figlio di un'idea di gioco sola".