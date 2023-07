Caira: “Dichiarazioni di Giuntoli? Io sono sempre stato imparziale”

Stefano Caira, ex dirigente della Roma, ha detto la sua a "1 Football Club", parlando anche della Juvee di Giuntoli. Ecco le sue parole: "Parole di Giuntoli? Cosa vi devo dire. Io sono sempre stato un grandissimo imparziale, pur dicendo sempre quel che penso. Sono arrivato alla Roma pur dichiarando la mia fede calcistica e la mia passione per i giallorossi. Il mio nome è circolato con maggior insistenza per la Lazio, e non avrei rifiutato un’avventura in biancoceleste. Un professionista, d’altronde, è chiamato a garantire il suo lavoro a prescindere dalla propria fede calcistica. Giuntoli ha, infatti, raggiunto risultati incredibili con il Napoli. Vi racconto un aneddoto, eravamo in America con la Nazionale mentre la Roma disputava la finale di Champions contro il Liverpool, sapete chi stava per entrare nel televisore nel vedere la sfida dei giallorossi? Bruno Giordano! Nessuno lo avrebbe mai detto.