Cagni: “Pogba un problema, la Juventus si sta ricostruendo”

Gigi Cagni , ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Il Napoli è chiaro che è la squadra più forte e ha l’organico più forte di tutti, su questo non ci sono dubbi. Ma il Napoli sa che la Juventus si chiude molto bene e fino ad ora ha preso pochi gol. Non potrà fare la stessa partita che ha fatto con l’Inter, in cui arrivava ai 30 metri bene e poi non concludeva mai. Dovrà cambiare assolutamente il modo di giocare.

Juventus e Milan sono le due squadre che possono controbattere il Napoli oggi. Non ci sono altre squadre che hanno potenzialità per farlo. Vedremo nel futuro, però ribadisco che il Napoli è quella che ha dimostrato più di tutte di meritare lo Scudetto. Adesso arriva il periodo più difficile per tutti, ci sono anche le coppe all’orizzonte. Per quanto riguarda il discorso Pogba, non si riesce a capire come questi giocatori, che sono grandi campioni, non riescono a recuperare in fretta. Probabilmente non fanno tutto quello che dovrebbero fare. Ho visto la fotografia di lui in montagna, secondo me non è la cosa giusta da fare. Ma queste sono problematiche che devono risolvere nello spogliatoio".