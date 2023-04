Cagni: “Farei un contratto a vita a Rabiot, la Juve se la gioca con tutti”

Gigi Cagni, allenatore, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche del rinnovo di Rabiot e di Federico Chiesa.

Gigi Cagni, ex calciatore, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "A me Rabiot piace da pazzi e quindi il contratto glielo farei a vita. Per Di Maria uguale, però lì bisogna vedere quanto chiede di ingaggio. Ma tecnicamente sicuramente sì, rinnoverei anche il contratto dell’argentino. La Juventus al completo se la gioca con chiunque, anche a livello europeo. Bisognerà vedere cosa riescono a fare in questo periodo e chi riusciranno a far giocare. I problemi fisici ci sono stati sempre, non so da cosa dipendano, ma tanti infortuni e la mancanza di certi giocatori, la loro gestione, non è stata giusta.

Ribadisco che al completo la Juve può giocarsela contro chiunque, in Italia e in Europa. Già il fatto che siano in una situazione di classifica importante anche con la penalizzazione non è una cosa da poco. Se dovesse essere confermata, i bianconeri sarebbero comunque lì in scia alle prime quattro.

Per quanto riguarda Chiesa non posso esprimermi perché lo sanno loro, in che condizioni è e che infortunio è stato. Del recupero del giocatore è una cosa che al di fuori non si può dire. Io ho letto solo l’intervista di Allegri che ha detto che sarà pronto per l’anno prossimo. Penso per la prossima stagione, non per l’anno solare altrimenti sarebbe gravissimo".