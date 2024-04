Cagliari, Viola: “Pensiamo alla Juventus. Abbiamo grandissima carica”

Intervistato nel post partita di Inter-Cagliari, ha parlato l'autore del gol del definitivo pareggio, Nicolas Viola. Il giocatore avrebbe esternato tutta la sua soddisfazione, proiettandosi alla partita successiva contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Abbiamo ottenuto punti fondamentali con le big, cosa insperata fino a qualche tempo fa. Ci da una carica grandissima. Avremo potuto anche fare il colpaccio, ma va bene così. Ora pensiamo alla Juventus, altra gara importante davanti al nostro pubblico. Il gruppo? E' un fattore determinante, chiunque giochi è spinto a dare il proprio 100%. Non mi sento titolare, che giochi 10 minuti o tutta la gara devo dare sempre il massimo. Tutti vorremo giocare, e non nascondo che mi alleno per cercare di essere sempre in campo".