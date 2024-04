Cagliari, Ranieri sulla Juventus: “In arrivo un altra big”

Intervistato a DAZN nel post partita del match contro l'Inter, ha parlato l'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri. Il tecnico della squadra rossoblù sarebbe già proiettato alla prossima sfida alla Juventus. Ecco le sue parole: "C'è ancora da pedalare forte, adesso arriva un'altra big. Siamo riusciti a fare una grande partita, riprendendo due volte il risultato. Questo punto è oro per quanto pesa, c'era il rischio di fare zero punti con Atalanta e Inter, ai ragazzi ho detto di lottare e creare occasioni poi gli episodi fanno classifica e morale. La squadra ha giocato con raziocinio, tenendo palla e spingendo quando era il momento di fare qualcosa in più".