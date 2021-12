Cagliari, Mazzarri: “Contro la Juve avremmo meritato il pareggio”

Intervenuto in conferenza stampa la termine del match contro la Juve, Walter Mazzarri ha parlato della prestazione del suo Cagliari

Al termine della partita contro la Juventus l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa: “ Il secondo tempo siamo entrai in campo bene, facendo un buon calcio. Qui non è facile per nessuno, avremmo meritato il pareggio con quelle occasioni clamorose . Dispiace che è un anno sfortunato, oggi abbiamo sofferto i primi dieci minuti. Ho avuto una grande risposta dai giocatori, non era facile. Con questo piglio e questo spirito usciremo da questo lungo periodo difficile". Sulle esclusioni di Gondin e Caceres ha poi aggiutno: "Si fanno scelte, l’allenatore parla coi giocatori. Ho parlato con loro e ho fatto delle valutazioni, hanno capito i motivi. In vista del mercato andranno prese decisioni. Un allenatore se vuole fare un determinato gioco deve avere giocatori adatti. I giocatori sanno tutto, ho verificato oggi con loro. Col mercato speriamo di poter aggiustare le cose che dobbiamo aggiustare”.

La partita sarebbe potuta essere diversa con Keita in campo per più tempo? “Quando metti tre punte contro la Juventus rischi- ha ammesso Mazzarri. L’ingresso di Keita prima non sarebbe stata una buona idea. Fare un minutaggio più importante con tre attaccanti sarebbe stato solo un rischio. A Pereira ho dato poche occasioni finora, questa era la sua partita. Era perfetto per creare problemi alla Juve tra le linee, lui ha fatto un gran lavoro e mi è piaciuto. In vista del mercato avevo bisogno delle risposte, e lui ha risposto meglio di come mi aspettassi”. E a proposito di mercato: “Fino a che la società dimostra che apprezza il mio lavoro io di queste cose ne parlo con lei. Sappiamo dove abbiamo intervenire, sono qui da tre mesi e spero che si possa fare quello che abbiamo in mente di fare”.