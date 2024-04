Cagliari-Juventus, la moviola della sfida: Piccinini promosso con riserva

La Juventus, nella partita con il Cagliari, ha pareggiato per 2-2. La squadra arbitrale ha diretto bene, seppur con qualche macchia.

La Juventus, nella partita con il Cagliari, ha pareggiato, in un match molto complicato per i bianconeri. La squadra arbitrale, composta da Piccininicome direttore di gara, dai guardalinee Baccini e Imperiale, dal quarto uomo Massimi e dai Varisti Chiffi e Valeri, ha svolto un buon lavoro.