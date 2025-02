Cagliari-Juventus 0-1: rivivi il match

La Juventus, dopo l'ultima brutta sconfitta in Champions League, sfida il Cagliari in campionato. Segui il LIVE su Juvenews.

di Mattia Cinelli

La Juventus, dopo la cocente eliminazione in Champions League, affronta il Cagliari per il riscatto, in una sfida da sempre complicata contro un avversario ostico ed in cerca di punti. Segui il LIVE su Juvenews

Le squadre iniziano il riscaldamento

INIZIO PRIMO TEMPO

1′ – Inizia la gara.

8′ – La Juventus ha approcciato bene la gara, i bianconeri mettono già alle corde gli isolani.

12′ – Il pressing dei bianconeri porta al gol di Vlahovic, che sfrutta benissimo un errore della difesa dei padroni di casa.

25′ – Doppia occasione per la Juventus: prima Conceicao e poi Yildiz impegnano Caprile.

29′ – Ancora Yildiz protagonista con un tiro da dentro l’area di rigore, ma deve fare i conti con Caprile, decisivo un’altra volta.

40′ – Juve in controllo, anche se il Cagliari inizia a prendere un po’ di campo.

45′ – Termina il primo tempo.

Secondo tempo

46′ – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Cagliari: fuori Felici e dentro Luvumbo.

48′ – Giallo per Weah, fallo sul neo entrato Luvumbo.

63′ – Cambi per le due squadre: dentro Coman per Deiola nelle fila del Cagliari, in campo Douglas Luiz e Kolo Muani per Koopmeiners e Conceicao nella Juve.

73′ – Altri cambi: per il Cagliari dentro Marin e Viola, fuori Zortea e Adopo, mentre per gli ospiti entrano Rouhi e Thuram ed escono Cambiaso e Locatelli.

78′ – Occasione importante per Vlahovic, che arriva 1vs1 contro Caprile, ma non riesce a batterlo.

82′ – Infortunio per Douglas Luiz, pronto il cambio.

83′ – Fuori il brasiliano, dentro Mbangula.

86′ – Ultima sostituzione per il Cagliari: fuori Makombou, dentro Pavoletti.

90+5′ – Termina il match con la vittoria esterna della Juve: decide Vlahovic.