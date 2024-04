Cagliari-Juventus: le statistiche post match

La squadra bianconera ha pareggiato ieri sera contro il Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Cagliari per 2-2 . Ecco le statistiche della partita pubblicate dal sito bianconero.

"Dopo essersi trovata sotto di due reti al termine della prima frazione, la Juventus è riuscita a pareggiare la sfida grazie a una splendida punzione di Dusan Vlahovic e all'autorete di Dossena nell'ultimo quarto d'ora di gara. Per l'attaccante serbo si tratta del sedicesimo gol stagionale in Serie A ed è lui uno dei protagonisti delle statistiche post gara.

Dusan Vlahovic è il giocatore che ha partecipato a più gol e ne ha segnati di più nel 2024 in Serie A (12: 10 reti e due assist).

Dusan Vlahovic (20, 16 gol e quattro assist) è uno dei quattro giocatori ad aver partecipato ad almeno 20 reti in questa Serie A insieme a Paulo Dybala (20), Olivier Giroud (21) e Lautaro Martínez (25).

Il Cagliari è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in trasferta in Serie A (quattro).

Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la Juventus ha subito due gol su rigore in una partita in tre occasioni (stasera, nel settembre 2007, sempre contro il Cagliari e nell’ottobre del 2007 contro il Napoli).

Presenza numero 400 per Wojciech Szczesny nei cinque maggiori campionati europei.

Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la Juventus ha subito due gol, su rigore, nei primi tempi di gioco.

Era dal settembre 2022 che la Juventus non pareggiava una partita dopo essere andata sotto di due gol in una partita di Serie A (2-2 vs la Salernitana)."