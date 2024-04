Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali della sfida

La squadra bianconera scende in campo alla Domus Arena di Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata

La Juventus sta per scendere in campo contro il Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pareggio nel derby, per cercare di consolidare la loro posizione in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League.