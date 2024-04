Cagliari-Juventus: il focus sugli isolani

La squadra bianconera scenderà in campo contro i rossoblu nella partita valevole per la trentatreesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani sera ospite del Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno presentato la squadra di Claudio Ranieri.

"Il Cagliari, prossimo avversario dei bianconeri nel match in programma venerdì 19 aprile alle ore 20:45, non è una squadra semplice da affrontare - allenata da Claudio Ranieri e che può contare su diversi giocatori in grado di "fare male" alla difesa juventina. Scopriamo dunque insieme alcune curiosità sui sardi e sui protagonisti in casa Cagliari.

Il Cagliari ha conquistato 13 punti nelle ultime otto partite giocate in Serie A (3V, 4N, 1P), uno in più di quanto fatto nelle precedenti 14 gare nella competizione (3V, 3N, 8P);

Il Cagliari ha vinto sei partite casalinghe in questo campionato, migliorando già quanto fatto in Serie A sia nel 2020/21 (cinque vittorie) che nel 2021/22 (tre successi casalinghi) – due di questi successi sono arrivati nelle ultime tre gare interne (1N), tanti quanti nelle precedenti sette (3N, 2P);

Solamente il Napoli (19) ha conquistato più punti del Cagliari (17) da situazioni di svantaggio in questa Serie A; in particolare, la formazione sarda vanta 14 punti recuperati una volta sotto nel punteggio all’Unipol Domus, almeno cinque in più di qualsiasi altra formazione in match casalinghi nel torneo in corso (segue a nove il Lecce);