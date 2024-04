Cagliari-Juventus: i numeri della sfida

La squadra bianconera ha pareggiato la partita di ieri sera contro il Cagliari rimontando allo svantaggio iniziale

Cristiano Passa Redattore 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 14:32)

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata di SerieA. Questi i numeri della sfida.

"Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la Juventus ha subito due gol, su rigore, nei primi tempi di gioco.

Dusan Vlahovic è il giocatore che ha partecipato a più gol e ne ha segnati di più nel 2024 in Serie A (12: 10 reti e due assist).

Dusan Vlahovic ha segnato quattro gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A: più di qualsiasi altro giocatore nei Big-5 campionato europei nel periodo.

Da inizio febbraio solo Teun Koopmeiners (sei) ha segnato più gol di Gianluca Gaetano (quattro) tra i centrocampisti in Serie A.

La Juventus non ha vinto per sei trasferte di fila in un singolo campionato di Serie A (3N, 3P) per la prima volta dalla striscia di sei gare consecutive senza successi fuori casa registrata tra marzo e maggio 2010 (1N, 5P con Alberto Zaccheroni in panchina).

Dusan Vlahovic (20, 16 gol e quattro assist) è uno dei quattro giocatori ad aver partecipato ad almeno 20 reti in questa Serie A insieme a Paulo Dybala (20), Olivier Giroud (21) e Lautaro Martínez (25).

Era da settembre 2022 che òa Juventus non pareggiava una partita dopo essere andata sotto di due gol in una partita di Serie A (2-2 vs la Salernitana).

Gianluca Gaetano (2000, quattro) è uno dei quattro centrocampisti nato dopo il 2000 ad aver segnato almeno quattro gol da febbraio nei cinque maggiori campionati europei insieme a Phil Foden (2000, nove), Cole Palmer (2002, 11) e Florian Wirtz (2003, sei).

Il Cagliari è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha segnato più gol in trasferta in Serie A (quattro).

Il Cagliari ha chiuso il primo tempo di gioco con almeno due gol segnati contro la Juventus soltanto per la terza volta nella sua storia in Serie A dopo esserci riuscito nel luglio 2020 e nell’aprile 1966.

Yerry Mina è tornato a segnare un gol nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta da maggio 2023 (contro il Wolverhampton in Premier League).

Il Cagliari ha segnato due gol su rigore nel corso di una partita di Serie A per la prima volta dal febbraio 2013 (due vs il Torino).

Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), la Juventus ha subito due gol su rigore in una partita in tre occasioni (stasera, nel settembre 2007 vs Cagliari e nell’ottobre 2007 vs Napoli).

La Juventus non ha trovato il gol nel corso del primo tempo in 20 partite in questa Serie A, non ha mai fatto peggio nell'era dei tre punti a vittoria dopo le prime 33 gare (20 nel 2007/08)

Presenza numero 400 per Wojciech Szczesny nei cinque maggiori campionati europei."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.