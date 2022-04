Cagliari-Juventus: focus sulla squadra sarda

La società bianconera è attesa domani sera dalla partita contro il Cagliari valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera a Cagliariper la sfida contro gli isolani, valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la squadra sarda e la partita di domani.

"Il Cagliari affronta la Juve sabato 9 alle 20.45 in piena lotta per non retrocedere. Gli isolano sono quartultimi, con 25 punti, solo 3 in più del Venezia, che però deve ancora giocare una partita. Cinque vittorie, dieci i pareggi, 29 i gol fatti e ben 59 quelli subiti.

COSI' ALL'ANDATA

Kean e Bernardeschi, lo scorso dicembre, hanno fissato il punteggio di Juve-Cagliari sul 2-0 finale.

STAT ATTACK

Il Cagliari ha perso in tutte le ultime quattro giornate di campionato, incassando ben 11 gol: i sardi non arrivano ad almeno cinque KO di fila in Serie A da gennaio 2021, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco (sei in quel caso).

I sardi hanno perso le ultime due partite casalinghe di Serie A, contro Lazio e Milan, e non subiscono più sconfitte interne di fila dal gennaio 2021 con Eusebio Di Francesco in panchina.

Anche contro l’Udinese, il Cagliari ha subito gol da fuori area: sono ben 12 le reti dalla distanza incassate dai sardi (solo lo Spezia con 13 ha fatto peggio finora in questo campionato); la Juventus, però, non segna da fuori dal 9 gennaio (Dybala contro la Roma) e ha messo a referto solo cinque reti dalla distanza finora (tre di Dybala).

Da una parte solo Lazio (11) e Inter (15) hanno segnato più gol di testa della Juventus (10) in questo campionato, dall'altra solo il Genoa (13) ne ha subiti più dei rossoblu (11), che sono anche la squadra che ha subito più gol su punizione diretta in questo campionato (cinque), mentre la Juventus non ne ha ancora realizzato uno in questo modo - dalla Serie A 2004/05 in avanti solo in questa stagione e nella scorsa i bianconeri non hanno realizzato nemmeno un gol su punizione.

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Cagliari nei primi 15 minuti di partita in questo campionato (due), mentre solo la Fiorentina (uno) ne ha subiti meno della Juventus (tre) nello stesso intervallo.

FOCUS SU...

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui João Pedro ha partecipato a meno gol: uno solo, la rete segnata allo Stadium nel 3-1 bianconero del 3 novembre 2018.

João Pedro è diventato il secondo giocatore nella storia del Cagliari a realizzare più di 10 gol in tre stagioni differenti di Serie A, dopo Luigi Riva (otto).

Sebastian Walukiewicz ha fatto il suo esordio in Serie A il 6 gennaio 2020 contro la Juventus; contro i bianconeri ha ottenuto una vittoria e subito due sconfitte nel massimo campionato.

La prossima sarà la 50ª presenza per Marko Rog con la maglia del Cagliari, contando tutte le competizioni; di queste partite tre sono state contro la Juventus (1V, 2P).

Leonardo Pavoletti ha perso tutte le sei partite disputate contro la Juventus in Serie A; solo contro Brescia, Carpi e Livorno ha sempre perso, ma contro nessuna di queste ha giocato più di due partite.

Razvan Marin ha tentato 33 conclusioni; tra chi non ha ancora segnato solo Maggiore (36) e Walace (37) hanno fatto più tiri.

L’unico gol di Luca Gagliano in Serie A è arrivato in casa contro la Juventus, nel successo per 2-0 del 29 luglio 2020. " (Juventus.com)