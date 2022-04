Le designazioni arbitrali per Cagliari-Juve: dirige Chiffi, Valeri al Var

In vista della prossima giornata di Serie A, l'AIA ha diramato tutte le designazioni arbitrali: ecco chi dirigerà la gara contro i rossoblù.

Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter, che ha significato il doloroso addio alla lotta per lo scudetto, la Juventus deve voltare pagina. Sabato sera si ripartirà dalla trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Un'occasione per rialzare la testa dopo il brutto colpo subito domenica sera. La squadra di Massimiliano Allegri ora avrà il compito di concludere al meglio la stagione , conquistando la migliore posizione possibile in classifica e poi giocarsi anche la Coppa Italia.

C'era molta attesa per la designazione degli arbitri, viste le polemiche dell'ultima giornata, tra Juventus-Inter e Fiorentina-Empoli. In vista della prossima giornata l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali di tutte le partite di Serie A. Ad arbitrare il match della squadra di Massimiliano Allegri ci sarà Chiffi con Giallatini e Preti come assistenti, quarto uomo Santoro. Al Var pronto Valeri, con Bindoni come assistente al Var. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'AIA con tutte le designazioni arbitrali: "Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 10 aprile".